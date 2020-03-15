السعودية – تصدرت مصر والكويت والأردن تراجعات البورصات العربية، الأحد، في ظل الإجراءات التي اتخذتها حكومات تلك الدول، لمواجهة فيروس كورونا، ومنها تعليق الدراسة.

فيما أغلقت البورصات الخليجية على تباين، حيث تراجعت 4 بورصات مقابل ارتفاع بورصتي قطر ومسقط.

ويثير الفيروس حالة من الرعب عالميا دفعت العديد من الدول لمنع السفر منها وإليها؛ كما كانت سببا في تضرر أسعار النفط منذ فبراير/ شباط الماضي، يضاف لها حرب الأسعار السعودية وروسيا.

وهبط المؤشر الرئيس لبورصة مصر “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 9.34 بالمئة إلى 10148.3 نقطة، مع تعليق الدراسة بسبب “كورونا” وتأجيل الدعاوى القضائية لأسبوعين.

وتراجع مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت بنسبة 6.51 بالمئة إلى 4904.7 نقاط، وذلك بعد العودة من العطلة بسبب “كورونا”؛ فيما تراجع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 2.91 بالمئة إلى 4111.4 نقطة، وانخفض مؤشر السوق العام 5.48 بالمئة إلى 4636.1 نقطة.

وانخفضت بورصة الأردن بنسبة 4.48 بالمئة إلى 1675.5 نقطة، بعد أن أعلنت الحكومة الأحد، اكتشاف 6 حالات مصابة بكورونا على أراضيها.

وهبطت بورصة دبي بنسبة 3.38 بالمئة إلى 1963.3 نقطة، مع تراجع أسهم “بنك الإمارات دبي الوطني” 9.96 بالمئة و”إعمار العقارية” 5.03 بالمئة؛ بينما وانخفضت بورصة العاصمة الإماراتية أبوظبي بنسبة 1.86 بالمئة إلى 3849.3 نقطة.

وهبطت بورصة البحرين بنسبة 1.52 بالمئة إلى 1414.6 نقطة، وتصدر التراجعات أسهم “إي بي إم تيرمينالز البحرين” بنسبة 10 بالمئة، و”جي اف اتش المالية” 9.62 بالمئة.

وانخفضت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع نزول مؤشرها الرئيس “تاسي” بنسبة 1.1 بالمئة إلى 6287.4 نقطة، بعد تراجع أسهم “أرامكو” بنسبة 1.03 بالمئة، و”مصرف الراجحي” 1.11 بالمئة.

على الجانب الآخر، ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.98 بالمئة إلى 8310.9 نقطة.

وأغلقت بورصة مسقط على ارتفاع بنسبة 0.39 بالمئة إلى 3748.4 نقطة، وتصدر الارتفاعات أسهم “اومنفيست” بنسبة 3.33 بالمئة، و”النهضة للخدمات” 3.26 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، مع تراجع أسواق:

مصر: بنسبة 9.34 بالمئة إلى 10148.3 نقطة.

الكويت: بنسبة 6.51 بالمئة إلى 4904.7 نقاط.

الأردن: بنسبة 4.48 بالمئة إلى 1675.5 نقطة.

دبي: بنسبة 3.38 بالمئة إلى 1963.3 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 1.86 بالمئة إلى 3849.3 نقطة.

البحرين: بنسبة 1.52 بالمئة إلى 1414.6 نقطة.

السعودية: بنسبة 1.1 بالمئة إلى 6287.4 نقطة.

بينما ارتفعت أسواق:

قطر: بنسبة 0.98 بالمئة إلى 8310.9 نقاط.

مسقط: بنسبة 0.39 بالمئة إلى 3748.4 نقطة.

الأناضول