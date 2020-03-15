الأرجنتين – أعلن لاعب نادي فالنسيا، الأرجنتيني إزيكييل غاراي، الأحد، عن إصابته بفيروس كورونا، الاولى في الدوري الإسباني، بحسب يورو نيوز.

وكتب مدافع نادي فالنسيا عبر صفحته الرسمية على “انستغرام”: “من واضح أنني بدأت عام 2020 بطريقة سيئة”، بحسب موقع يورو نيوز الإخباري.

وأضاف، “أنا بخير، سأستمع إلى التوجيهات الطبية والبقاء في الحجر الصحي”.

وكان غاراي بعيدًا عن التدريبات والمباريات خلال الفترة الماضية، نظرًا لإصابته بتمزق في الرباط الصليبي في بداية شهر شباط/ فبراير الفائت.

وقرر الاتحاد الإسباني في وقت سابق تأجيل تعليق الدوري لأجل غير مسمى، وذلك كإجراء احترازي بهدف احتواء فيروس كورونا، الذي بدأ ينتشر بشكل واسع النطاق في الدول الأوروبية مؤخرا.

الأناضول