ليبيا – بحث رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري هاتفياً مع وزير الصحة سعد عقوب ووزير الداخلية ابراهيم بوشناف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد انتشار وباء الكورونا العالمي.

وزير الصحة أفاد وفقاً للموقع الرسمي التابع للمجلس بعدم تسجيل أي حالات حتى الآن كما استعرض وزير الداخلية الخطوات التي اتخذتها الوزارة لمكافحة انتشار الوباء .

وأكد العقوري بأن فريق العمل بلجنة الخارجية يعمل بشكل متواصل على تنسيق الجهود مع المنظمات الدولية لتأمين الاستجابة الفعالة وتسهيل عمل المنظمات الدولية المختصة من أجل إحتواء المرض في حال انتشاره ويشمل ذلك دعم المراكز الصحية ومراكز إيواء المهاجرين.

وشدد العقوري على ضرورة تكثيف الجهود الداخلية وتعزيز التعاون مع الجهات والمنظمات الدولية لمنع انتشار المرض على الأراضي الليبية، معبراً عن ثقته في تجاوز الأزمة بتظافر جهود الجميع وإعطاء الأمر الأولوية الكافية .