مبادرة من ليفربول لمواجهة كورونا بعد توقف الدوري الإنجليزي

مبادرة من ليفربول لمواجهة كورونا بعد توقف الدوري الإنجليزي

انجلترا – تبرع نادي ليفربول الإنجليزي بمبلغ 40 ألف جنيه إسترليني من أجل ضمان استمرار المؤسسة الخيرية الخاصة بـ”بنك الطعام”، وعدم تأثرها بتعليق مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتأثرت المؤسسة الخيرية بقرار الاتحاد الإنجليزي الجمعة الماضي تأجيل مباريات “البريميرليغ” خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي ضرب البلاد وعددا من أفراد أندية الدوري، حيث تعتمد المؤسسة بنسبة 25% على تبرعات الأندية في كل جولة ضمن مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إنه سيتبرع بمبلغ 40 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 49 ألف دولار، من أجل مساعدة مؤسسة بنك الطعام خلال فترة توقف الدوري الإنجليزي، بواقع 10 آلاف جنيه عن كل مباراة متبقية لـ”الريدز” على ملعبه هذا الموسم.

وطالب “الريدز” من الجميع أن يحذوا حذوه، ويتبرعوا لهذه المؤسسة الخيرية لدعم المحتاجين.

ويحتاج فريق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، لفوزين فقط من أجل الحصول على أول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز، الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما.

ومع تفشي وباء فيروس كورونا في إنجلترا، تم تعليق الدوري الممتاز حتى 3 أبريل على أقرب تقدير.

المصدر: “وكالات”