ليبيا – كشف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد العليقي أنه قد تم التعاون مع وزارة الصحة الليبية من أجل تجهيز مختبر ثان في بنغازي وذلك تفاديا لمشكلة نقل العينات في حال الاشتباه بالإصابة بكورونا.

العليقي وفي تصريح لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس السبت قال إن المنظمة قامت خلال الأسبوع الماضي بتدريب فرق الاستجابة السريعة في كل أنحاء ليبيا لمواجهة وباء كورونا.

وأضاف العليقي أن متابعة فيروس كورونا في ليبيا تقنيا تسير بشكل ممتاز،مشيرا إلى وجود غرفتي عمليات تم تجهيزهما من قبل منظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص