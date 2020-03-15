إسبانيا – أعلن نادي فالنسيا الإسباني، اليوم الأحد، عن 5 إصابات في صفوفه بفيروس كورونا المستجد.

وذكر فالنسيا عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “نادي فالنسيا يعلن عن 5 حالات إصابة بفيروس COVID-19 من الطاقم الفني والفريق الأول. جميعهم معزولون الآن في منازلهم وكلهم في حالة صحية جيدة. ويود النادي تقديم دعمه لجميع العاملين في المجال الصحي كما يدعو الناس إلى الالتزام بالتدابير الوقائية الموصى بها”.

وكان الأرجنتيني إزيكييل غاراي لاعب “الخفافيش” قد أعلن في وقت سابق اليوم إصابته بفيروس كورونا عبر صفحته الرسمية في “إنستغرام”، بالقول: “من الواضح أنني بدأت عام 2020 بشكل سيء… لقد أثبتت الاختبارات أنها إيجابية بالنسبة للفيروس، أشعر أنني بحالة جيدة للغاية، والآن يتبقى فقط الاهتمام بتعليمات السلطات الصحية والمكوث في عزلة”.

المصدر: valenciacfArab/twitter