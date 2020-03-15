الهند – أثارت يدا الشابة شريا سيداناجودر، التي حصلت عليهما من متبرع بعد خسارة يديها في حادث حافلة، حيرة الأطباء حيث تغير مظهرهما لتتلاءما مع جسدها شكلا ولونا يثير الدهشة.

ولم تترد الطالبة الهندية، شريا، مطلقا عندما عُرض عليها زراعة يدين كبيرتين ببشرة داكنة ومشعرة، تعود إلى رجل.

والآن، أصبحت اليدان الجديدتان أكثر نحافة وتغير لونهما ليتناسبا مع لون بشرتها، ما أثار دهشة الأطباء الذين أجروا عملية زرع نادرة استمرت 13 ساعة.

وفي حديثها مع AFP عبر الهاتف من منزلها في بيون غرب الهند، قالت سوما، والدة سيداناجودر: “كان المتبرع رجلا طويل القامة بأصابع كبيرة. والآن لا أحد يستطيع أن يثبت أنهما يدا رجل.. حتى أن ابنتها بدأت في ارتداء المجوهرات وطلاء الأظافر”.

وانقلبت حياة سيداناجودر رأسا على عقب في عام 2016، عندما تعرضت لحادثة بعمر الـ18 وخسرت ذراعيها، وأدى تأخر حصولها على الإسعافات الأولية إلى بتر يديها من أسفل الكوع.

وأجريت 200 عملية زراعة ناجحة للأيدي فقط في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 9 عمليات في الهند، منذ إجراء أول عملية جراحية في الولايات المتحدة عام 1999 شملت رجلا تفجرت أطرافه بسبب الألعاب النارية.

وأجريت العملية الأولى في الهند عام 2015 في معهد أمريتا للعلوم الطبية (AIMS) في ولاية كيرالا الجنوبية، حيث عولجت الشابة سيداناجودر.

وتمثلت المشكلة الأكبر في العثور على متبرع. وعادة ما يضطر الأشخاص إلى الانتظار لفترة طويلة، وفقا لما قالته سوبرامانيا، وهي عضو في فريق من الأطباء الذين عالجوا سيداناجودر.

وفي نهاية المطاف، حصل المستشفى على زوج أيدي من رجل في أغسطس 2017. ورُبطت اليدان الممنوحتان أولا بالعظام قبل خياطة الأوتار والأوعية الدموية والجلد معا.

وبعد الزرع، كان على المريضة أن تخضع لأكثر من عام من العلاج الطبيعي لجسدها ودماغها، لتتعود على اليدين الجديدتين وتتمتع بالحركة والإحساس.

وقال الأطباء أن لون يدي سيداناجودر بدأ يتغير بسرعة، ولكن من الصعب تحديد السبب. ويمكن أن يعود ذلك إلى MSH، وهو هرمون يتحكم فيه الدماغ يحفز إنتاج الميلانين. وتساءلوا عما إذا كانت مستويات MSH يمكن أن تؤثر حقا على لون البشرة.

وقالت الدكتورة شيهلا أغاروال، وهي طبيبة جلدية رائدة في نيودلهي، إن غياب هرمون التستوستيرون يفسر سبب اختفاء شعر اليدين، ووافقت على أن التغيرات الهرمونية الأخرى قد تفسر التغير في اللون. كما أشارت أيضا إلى عوامل أخرى محتملة.

وأوضحت أغاروال أن “الرجل المتبرع ربما يكون قد تعرض لمزيد من ضوء الشمس والنشاط البدني مقارنة بالمرأة”.

المصدر: ديلي ميل