إخلاء وتفتيش طائرة عراقية في مطار بغداد بعد بلاغ بوجود متفجرات فيها (صور)

إخلاء وتفتيش طائرة عراقية في مطار بغداد بعد بلاغ بوجود متفجرات فيها (صور)

العراق – أفاد مصدر أمني عراقي اليوم بإخلاء السلطات الأمنية في مطار بغداد طائرة عراقية وتفتيشها، عقب بلاغ بوجود مواد متفجرة على متنها.

وأشارت سلطة الطيران المدني العراقي إلى أنه “لإيضاح الحقائق للرأي العام، وتوخيا للمصداقية التي اعتدنا على اعتمادها في عملنا، تود السلطة في غرفة عمليات مطار بغداد الدولي التأكيد على أنها تلقت بلاغا من قبل طاقم طائرة الخطوط الجوية العراقية ذات التسجيل YIASI برحلتها المرقمة IAW112 والقادمة من طهران، يفيد بأن هناك جسما غريبا داخلها قبيل هبوطها على أرض المطار”.

وأضاف البيان، أنه “سرعان ما اتخذت إدارة المطار الإجراءات اللازمة والمباشرة بخطة الطوارئ في مثل هذا الحالات وحاصرت الطائرة حالما هبطت للكشف عن الجسم الغريب، الذي يتم التعرف عليه من قبل الجهات المختصة”.

وتابعت، أن “عملية التفتيش لم تسفر في العثور على أي مواد متفجرة داخل الطائرة”، وأن “البحث مستمر من قبل الفرق الأمنية والفنية المتخصصة”.

ودعت السلطة “الجميع إلى التأني في النشر وعدم استغلال فضاء التواصل الاجتماعي لنشر أخبار غير دقيقة تثير مخاوف الناس”.

المصدر: RT