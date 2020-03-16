تركيا – خيم التعادل السلبي على لقاء غلاطة سراي وضيفه بشكتاش، امس ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري التركي الممتاز.

وأقيمت المباراة على ملعب تورك تيليكوم آرينا وسط غياب مؤثر للجماهير بقرار من السلطات كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعوض الطرفان الغياب الجماهيري بتقديم مباراة مثيرة، تألق خلالها حارسي المرمى اللذان كانا السبب الرئيسي في خروج الفريقين بشباك نظيفة.

بهذه النتيجة، فقد الفريقان نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على لقب الدوري، حيث بات في رصيد غالطة سراي 49 نقطة في المركز الثالث، في حين وصل بشكتاش للنقطة 43 في المركز السادس.

الأناضول