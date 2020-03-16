فلسطين – أعلنت الحكومة الفلسطينية، الإثنين، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 39.

وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، في كلمة له بمستهل اجتماع الحكومة في رام الله، إنه “تم تسجيل إصابة جديدة في طولكرم (شمال) لشخص عائد من بولندا، ليصبح إجمالي عدد الحالات 39 حالة”.

وهذه هي الحالة الثانية التي تسجل في طولكرم، بينما جميع الإصابات الأخرى انحصرت ببيت لحم (جنوب).

وسجلت فلسطين أولى الإصابات بفيروس كورونا في 5 مارس/آذار الجاري، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

الأناضول