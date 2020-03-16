ليبيا – قال مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي إن تغيير الوضع في ليبيا مرتبط بتغيير سياسة الأمم المتحدة وليس بتغيير المبعوثين.

الدباشي لفت في تصريح لصحيفة “اندبندنت عربية” إلى أن الولايات المتحدة لا تريد أن يكون رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أحد مواطنيها حتى لا تتحمل مسؤولية التعامل مع الملف الليبي الذي فشل في إدارته وتوافق عليه الأوروبيون لحد الآن.

وأوضح أن الصراع بين القوى الكبرى حال دون قيادة أميركا للمشاورات الليبية، مستبعداً إمكانية تحقيق رئيسة البعثة بالنيابة إنجازات ذات قيمة.

أما فيما يتعلق بوقف التدخل الخارجي في ليبيا أكد على أن كل من سيأتي خلفاً لسلامة سيفشل لأن البعثة لم تسعَ للوصول إلى ممثلي الشعب الليبي بل اقتصرت على التعامل مع متصدري المشهد السياسي الحالي الذين أتت بهم الصدفة.