ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الاحد إجتماعاً حضره كل من عضو مجلس النواب المنشق حمودة سيالة ورئيس مجلس الدولة الإستشاري المشري ومحافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير ورئيس ديوان محاسبة طرابلس خالد شكشك بالإضافة إلى رئيس جهاز الرقابة الإدارية التابع للرئاسي سليمان الشنطي.

الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية ومتابعة آخر التطورات العسكرية في إطار ما تم وصفه بـ”خطة الدفاع عن طرابلس” (محاولة صد تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) .

كما اتفق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة من وكلاء وزارات الخارجية والمواصلات والصحة لوضع حلول عاجلة للمواطنين الليبيين العالقين في الخارج بعد قرار قفل المنافذ الذي جاء ضمن حزمة من الإجراءات التي أعلنها السراج لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وعلى صعيد آخر، تم الاتفاق على دفع رواتب شهري يناير وفبراير للعاملين بالدولة بشكل عاجل وفقاً للترتيبات المالية لعام 2020 إضافة إلى ضمان توفير وانسياب السلع الضرورية في السوق المحلي.