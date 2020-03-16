ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب علي السعيد بأن رئيس مؤسسة النفط بطرابلس مصطفى صنع ألله شخص غير صادق، مبيناً بأن الأخير يتعمد عدم إرسال حصة المنطقة الجنوبية من الوقود المقدرة بـ 4 مليون لتر يومياً حيث أن المنطقة تشهد نقصاً في الوقود منذ سنتين.

السعيدي أوضح في تصريح خاص لصحيفة المرصد بأنه منذ دخول القوات المسلحة إلى الجنوب قطعت مؤسسة النفط بطرابلس إمدادات الوقود عن المنطقة، موجهاً شكره لشركة البريقة بالمنطقة الشرقية الذين قال بأنهم لم يترددوا لم في إعطاء المنطقة الجنوبية من حصة المنطقة الشرقية.

واختتم عضو مجلس النواب تصريحه قائلاً :” اليوم يخرج علينا صنع ألله ويدلس بشأن توفير الوقود في كافة ربوع ليبيا دون أن يوضح للشعب بأن مستودع مصراتة والزاوية قد تم منعهم من تزويد المنطقة الجنوبية بالوقود ونشكر فرع شركة البريقة بالمنطقة الشرقية الذين قاموا بالواجب ووفروا الوقود للمنطقة”.