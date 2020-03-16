روسيا – أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن 10% من المصابين بفيروس كورونا في روسيا قد تعافوا وغادروا المستشفيات، وأنه لا توجد حالات خطيرة بين الباقين.

وقال موراشكو خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: “تم تسجيل 66 إصابة بكورونا في روسيا، واليوم 10% من المصابين قد غادروا المستشفيات، والباقون يخضون للمراقبة، ولا توجد حالات خطيرة بينهم”.

وأضاف الوزير أن خدمتي الإنعاش والوقاية من الأمراض المعدية، وضعتا في حالة تأهب قصوى، لكن كل المؤسسات الصحية في البلاد تعمل كالمعتاد.

وشدد موراشكو على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية والصحية وغسل اليدين والتقليل من حضور أماكن التجمعات وزيارة الدول التي تشهد انتشارا للوباء.

وحسب البيانات الرسمية، فإن معظم إصابات كورونا المسجلة في أراضي روسيا تعود لمواطنين، إضافة إلى مواطنين صينيين اثنين وآخر إيطالي.

المصدر: إتنرفاكس