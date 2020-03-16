ليبيا – صرح الناطق باسم الحكومة الليبية حاتم العريبي حول نتائج فحص المركز الوطني لمكافحة الأمراض لـ 7 حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا من ضمنها حالتين في بنغازي وحالتين في مصراتة وواحدة زليتن وأخرى بمدينة الزاوية ولأجنبي واحد في حقل آمال النفطي .

العريبي وفي تصريح لصحيفة “المرصد”أمس الأحد أكد أن نتائج التحاليل المخبرية للحالات الثلاثة المشتبه إصابتها بفيروس كورونا بمدينة بنغازي أثبتت سلامتهم وخلوهم منه.

وأضاف أن مركز مكافحة الأمراض ومستشفى الكويفية في بنغازي يؤكدان أن نتائج التحاليل المخبرية للحالات الثلاثة المشتبه إصابتها بفيروس كورونا وهم مواطنان وأجنبي واحد أثبتت سلامتهم وخلوهم منه.