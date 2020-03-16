ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن الشعب الليبي يأمل في اختيار مبعوث أممي صادق وأمين في نقل حقيقة الأوضاع الجارية في ليبيا وضرورة أن يكون على دراية كاملة بما يحاك ضد ليبيا من مؤامرات تقودها دول إقليمية ودولية.

امغيب وفي تصريح خاص لصحيفة “الإتحاد”الإماراتية أمس الأحد أكد على ضرورة أن يكون المبعوث الأممي الجديد لدى ليبيا مستمعاً جيداً لمطالبات كل أبناء الشعب الليبي الذين عانوا من تردي الحالة المعيشية بسبب سيطرة الميليشيات المسلحة من نقص السيولة إلى شح وانعدام الرعاية الطبية بسبب تصرفات حكومة الوفاق غير المنطقية.