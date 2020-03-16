سوريا – أعلنت وزارة الدفاع التركية عن “تحييد” 11 عنصرا من “وحدات حماية الشعب” الكردية أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة عملية “نبع السلام” شمال سوريا، حيث يعمل نظام وقف إطلاق النار.

وقالت الوزارة، في بيان، أصدرته صباح اليوم الاثنين: “تم تحييد 11 إرهابيا من حزب العمال الكردستاني\ وحدات حماية الشعب بعمليات عسكرية بعد محاولتهم التسلل إلى منطقة نبع السلان بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيها”.

وأكدت الدفاع التركية أنها ستواصل “اتخاذ كافة التدابير الممكنة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وبسطت تركيا سيطرتها على منطقة يمتد عمقها إلى 30 كيلومترا داخل الحدود السورية، وذلك منذ إطلاق عمليتها العسكرية “نبع السلام” في 9 أكتوبر 2019، ضد “وحدات حماية الشعب” الكردية، التي تعتبرها أنقرة إرهابية وتمثل هيكلا عسكريا لـ”قوات سوريا الديمقراطية”.

ويسود حاليا هدوء نسبي في المنطقة، بعد توصل تركيا إلى اتفاقين منفصلين مع الولايات المتحدة وروسيا، يومي 17 و22 أكتوبر، ينص الأول على سحب الوحدات الكردية من منطقة عملية “نبع السلام” فيما يقضي الثاني بخروجها من الحدود السورية التركية إلى عمق 30 كيلومترا جنوبا.

المصدر: RT