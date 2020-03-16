الولايات المتحدة – أصيب لاعب نادي “ديترويت بيستونز” الأمريكي، كريستيان وود، بـ”كورونا”، ليصبح ثالث لاعب يصاب بالفيروس في رابطة دوري المحترفين لكرة السلة.

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، الأحد، أظهرت نتائج الفحوص الطبية التي أجريت على “وود” إصابته بالفيروس، فيما أعلن النادي أن أحد لاعبيه يخضع لعزل طبي تحت إشراف فريق صحي، دون ذكر اسم وود.

والخميس، أعلنت رابطة دوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة (NBA) تأجيل المباريات لأجل غير مسمى؛ عقب إصابة “روبي جوبيرت” و”دونوفان ميتشيل” الذين يلعبان في نادي “يوتا جاز” بالفيروس.

وحتى الأحد، أصاب “كورونا” ما يزيد على 162 ألفا في 156 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، ووقف الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.

الأناضول