ليبيا – عقد وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق احميد بن عمر إجتماعاً مع وزير الحكم المحلي وعدد من أعضاء مجلس النواب المقاطعين ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض وعدد من عمداء البلديات ومدراء الإدارات بالوزارة للتنسيق ووضع آليات تنفيذ الخطة المرسومة لمواجهة فيروس كورونا.

وزير الصحة وفي كلمة له بحسب المكتب الإعلامي لصحة الوفاق قال إن سبب انعقاد هذا الاجتماع كان لمناقشة الإجراءات التنفيذية التي تتبعها الوزراة ضد فيروس كورونا والوقوف على الإستعدادات والإحتياجات التي تستلزم التنسيق بين وزارة الصحة وعمداء البلديات وكافة القطاعات.

وأتفق المجتمعون على تشكيل فرق طوارئ بكافة البلديات لتنفيذ الخطة الاستباقية لمواجهة ورصد الحالات ومراقبة المنافذ البرية والجوية والبحرية وتخصيص أماكن للحجر الصحي والاجراءات الاحترازية في حالة الاشتباه في وجود أي حالات مصابة.

كما أكد بن عمر أنه إلى الآن لم تسجل أي حالة مصابة بفيروس كورونا.

وبدوره،أكد وزير الحكم المحلي على ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة هذا الوباء على كل المستويات وتنفيذ الخطة التي رسمتها وزارة الصحة والتنسيق المباشر بين البلديات وجهاز مكافحة الامراض وإدارة الطوارئ بوزارة الصحة.