ليبيا – أعرب عضو مجلس الدولة الإستشاريوعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد القيادي في حزب الجبهة الوطنية عن أمله بأن يستجيب الجميع لدعوات التكاتف والتعاون من أجل مواجهة الخطر الذي بات يهدد العالم فيروس كورونا بما فيها دول مستقرة وذات إمكانيات وقدرات علمية وطبية ومادية كبيرة.

صهد وفي تصريح خاص لموقع “عربي 21″ القطري اليوم الإثنين قال :”نحن في حاجة ماسة وعاجلة لأن نوجه كل إمكاناتنا القليلة للوقاية والعلاج”.

وأكد عضو مجلس الدولة أنه بات من الضروري الآن إعادة فتح موانئ النفط وتصديره حتى يمكن من تخصيص ما تتطلبه الإجراءات المتخذة والحيلولة دون مزيد من تردي الأوضاع سواء في الأسعار أو السيولة النقدية أو الإمداد في قطاعات الأغذية والطاقة والمياه لمواجهة الوباء الجديد،حسب زعمه.