اليمن – قتل عدد من عناصر جماعة الحوثي المسلحة بينهم قيادي بارز، بنيران الجيش اليمني، في محافظة الضالع، جنوبي البلاد، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية (ٍسبتمبر نت)، بوقت متأخر مساء الأحد.

وقال المصدر إن “مواجهات اندلعت في جبهة الفاخر غربي مديرية قعطبة بالضالع، وأسفرت عن سقوط قتلى في صفوف المليشيا المتمردة (الحوثيين)، دون ذكر عدد محدد”.

وذكر أن “من بين القتلى قيادي بارز مكلف بقيادة عمليات المليشيا الحوثية في جبهة الفاخر يدعى محمد المروني”.

وأضاف أن “مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة إيرانيا، تواصل حشد مقاتليها منذ أسابيع لمحاولة تحقيق أي تقدم بمواقع قوات الجيش في جبهات القتال غربي المحافظة، لكنها باءت بالفشل والانكسار”.

ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يتسن أخذ تعليق من قبل الحوثيين حول الأمر.

وتشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.

ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.