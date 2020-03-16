البرازيل – أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، امس تعليق جميع المباريات حتى إشعار آخر، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وحدد الاتحاد يوم الإثنين الموافق 16 من مارس/آذار، موعدا لبدء العمل بالقرار، وذلك بعد ساعات من تهديد نادي غريميو بالإضراب، إذا لم تتوقف منافسات كرة القدم.

وقال رئيس الاتحاد البرازيلي روجيريو كابوكلو: “نعرف ونقبل المسؤولية التي يتحملها عالم كرة القدم في مكافحة انتشار وباء كورونا في البرازيل”.

وأضاف، “إن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم سيبقى على اتصال دائم مع وزارة الصحة، و سنتعاون معا لمساعدة البلاد والرياضة على التغلب على التحدي الذي يمثله الوباء”.

وجاءت خطوة الاتحاد البرازيلي بالتزامن مع توقف العديد من النشاطات الرياضية حول العالم، بينها البطولات الأوروبية لكرة القدم، ودوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ودورات التنس العالمية، وسط خشية من انتشار فيروس كورونا.

الأناضول