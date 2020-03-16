إسبانيا – نعى فريق ملقا الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، مدرب فريق أشبال “أتلتيكو بوتادا ألتا” بمدينة ملقا، الشاب فرانسيسكو غارسيا، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وعبر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” عن تعازيه لأسرة المدرب الشاب غارسيا وأصدقائه.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن غارسيا البالغ من العمر 21 عاما، والذي عمل كمدرب لفريق أشبال أتلتيكو بوتادا ألتا بمدينة ملقا، توفي متأثرا بإصابته بكورونا.

وأشارت إلى أن المدرب الإسباني تم تشخيص حالته بأنه يعاني من سرطان الدم مع إصابته بأعراض كورونا، مشيرة إلى أنه لم ينجح في مقاومة الفيروس.

ونوهت أن غارسيا هو الضحية السابعة للوباء في إقليم الأندلس، موضحة أنه الأصغر سنا من بين الآخرين الذين هم في السبعينيات والثمانينيات.

يذكر أن السلطات الإسبانية قررت في وقت سابق، تعليق جميع الأحداث والأنشطة الرياضية، في محاولة لحماية اللاعبين والحد من تفشي الفيروس.

المصدر: وكالات