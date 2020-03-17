إيران تفرج مؤقتا عن 85 ألف سجين بينهم سياسيون في ظل انتشار فيروس كورونا

إيران تفرج مؤقتا عن 85 ألف سجين بينهم سياسيون في ظل انتشار فيروس كورونا

إيران – نقلت “رويترز” عن متحدث باسم القضاء الإيراني، أن طهران أطلقت مؤقتا سراح حوالي 85 ألف سجين بينهم سجناء سياسيون في إطار منع تفشي انتشار فيروس كورونا.

وقال غلام حسين إسماعيلي “نحو 50٪ من المفرج عنهم سجناء لأسباب أمنية .. كما اتخذنا في السجون إجراءات احترازية لمواجهة تفشي المرض”.

وأضاف أن القرار لم يشمل السجناء الذين يشكلون خطرا على المواطنين كالمدانين بالسطو المسلح والخطف والهجمات بالأسيد.

وأوضح المتحدث أن الحديث يدور عن إجازة لا عن إفراج نهائي.

وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران قال في 10 مارس إنه طلب من طهران الإفراج مؤقتا عن جميع السجناء السياسيين من سجونها المكتظة والمليئة بالأمراض للمساعدة في القضاء على انتشار الفيروس التاجي.

المصدر: رويترز + RT