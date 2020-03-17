السعودية – ارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، بنسبة 0.6 بالمئة، على أساس شهري في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 278.9 مليار دولار.

جاء ذلك، نتيجة لرفع السعودية لحيازتها بنسبة 1.7 بالمئة، بما قيمته 3 مليارات دولار، ليصعد رصيدها من 179.8 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول، إلى 182.9 مليار دولار حتى نهاية يناير الماضي.

وبلغت استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، 277.3 مليار دولار حتى ديسمبر السابق له.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة الثلاثاء، أن الكويت جاءت في المرتبة الثانية كأكبر حائزي دول الخليج في السندات الأمريكية، بإجمالي استثمارات 41.9 مليار دولار، مقارنة بـ 43.3 مليار دولار في الشهر السابق له.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة، بإجمالي استثمارات بلغت 39.8 مليار دولار، ثم سلطنة عُمان بـ7.6 مليارات دولار، وقطر 5.1 مليارات دولار، وتذيلت البحرين القائمة بـ1.6 مليار دولار.

وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة سواء كانت حكومية أو خاصة.

وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية، حتى نهاية يناير الماضي، نحو 6857 مليار دولار، بصدارة اليابان 1211.7 مليار دولار، ثم الصين بـ 1078.6 مليار دولار.

الأناضول