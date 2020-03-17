الأردن.. عدد الحالات بالحجر الصحي بين 3 و5 آلاف ومنطقة الحجر مغلقة عسكريا

الأردن.. عدد الحالات بالحجر الصحي بين 3 و5 آلاف ومنطقة الحجر مغلقة عسكريا

الأردن – أعلنت السلطات الأردنية امس أن عدد الحالات في الحجر الصحي وصل إلى ما بين 3 آلاف و5 آلاف شخص، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا في البلاد.

وقال وزير الإعلام الأردني إن منطقة الحجر الصحي مغلقة عسكريا والخدمات الطبية مسؤولة عنها.

وكانت السلطات الأردنية حجرت اليوم الاثنين، على جميع المسافرين القادمين إلى مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمان، في أحد فنادق البحر الميت حتى إشعار آخر.

وأكد ملك الأردن عبدالله الثاني اليوم، عقب ترؤسه اجتماعا لمتابعة إجراءات القطاع الصحي فيما يتعلق بفيروس كورونا، ضرورة تحديث خطة الاستجابة للمتغيرات المستقبلية المتعلقة بالفيروس بشكل مستمر، مشددا على أهمية تكاتف وتنسيق جميع الجهود للوقاية من هذا المرض.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء عمر الرزاز، الإجراءات الصحية التي اتخذتها الحكومة اليوم لمنع انتشار العدوى، ومنها فرض حجر صحي إجباري على جميع القادمين إلى البلاد اعتبارا من اليوم، مشيرا إلى أنه تم اختيار مجموعة فنادق مخصصة لاستقبال القادمين تم تحديدها في مناطق البحر الميت وعمان والعقبة.

وأكد الرزاز أن القوات المسلحة الأردنية، تتولى عملية نقل القادمين بحافلات من المطار إلى الفنادق المؤهلة لاستقبالهم، مشددا على أنه لن يسمح بزيارتهم خلال تواجدهم بالحجر الصحي.

وأعلنت الحكومة الأردنية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 16 في عموم البلاد.

المصدر: RT