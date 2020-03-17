مصر – أجرى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد جولة تفقدية، شملت وحدات من الجيش المصري للاطلاع على جاهزية عناصرها ومعداتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك ضمن خطة القوات المسلحة المصرية للاستعداد وتقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة في مجابهة الفيروس، وفرض سيناريوهات محتملة للتعامل مع كافة المواقف الطارئة.

وقامت إدارة التعيينات بالاحتفاظ باحتياطيات عاجلة من المواد الغذائية حيث الاحتياطي الواحد يكفى لـ20 ألف فرد جاهزة للدفع في أي من الاتجاهات الاستراتيجية حال تكليف القوات المسلحة بأي مهام، كما اتخذت هيئة الإمداد والتموين العديد من الإجراءات منها التثقيف الصحي والتدريب على إجراءات الشؤون الصحية والوقائية على كافة المستويات.

كما قامت إدارة الإطفاء والإنقاذ التابعة للقوات المسلحة بتطويع عربات ومعدات الإطفاء من خلال تزويدها بقواذف الأكرون وتعبئتها مسبقا بالمحاليل المطهرة لاستخدامها مباشرة في أعمال تطهير وتعقيم الأماكن المفتوحة.

وباستطاعة إدارة الحرب الكيميائية إجراء التحاليل الفيرولوجية للأفراد من خلال قسم الوقاية البيولوجية بالمعامل الرئيسية للحرب الكيميائية باستخدام أجهزة (PCR)، كما تم تدبير أجهزة التعقيم ومهمات الوقاية البيولوجية التي تتناسب مع التعامل والوقاية من فيروس كورونا.

المصدر: RT