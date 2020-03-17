ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني في إجتماعاً عقده أمس الاثنين مع وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج أوضاع الجالية الليبية المتواجدة في مختلف بلدان العالم خاصة تلك التي انتشرت فيها جائحة كورونا.

الثني ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية آليات التواصل مع ابناء الجالية الليبية العالقين في تلك البلدان وبحث أوضاعهم وتوفير كافة احتياجاتهم عبر وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأطلع الحويج الثني على الاتصالات الدولية التي أجراها مع منظمة الصحة العالمية وجمهورية الصين الشعبية الصديقة للاستفادة من تجربة السيطرة على الجائحة واحتوائها وكيفية المساهمة مع ليبيا في هذا الشأن في حال وصول المرض إليها لا قدر الله.

كما ناقش الاجتماع بعض التطورات على الساحة العالمية وأوجه التعاون مع بعض الدول الشقيقة والصديقة والاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في مواجهة منع وصول فايروس كورونا المستجد إلى ليبيا والمستجدات العالمية للوباء، إضافة للتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة بهدف مجابهة هذا الفايروس المنتشر حديثا.

ومن جهة أخرى،أطلع الثني على آخر الملاحظات الموضوعة على مشروع تعديل قانون العمل الدبلوماسي والقنصلي على اعتبار أنه معمول به منذ نحو 20 عام في الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية أن القانون بحاجة للتطوير آخذين بعين الاعتبار ملاحظات الخبراء.

ووافق رئيس الحكومة الليبية على كافة الملاحظات الواردة على المشروع تمهيدا لإحالته من قبل دولته لمجلس النواب لاعتماده.