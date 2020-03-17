السلطات العراقية تقبض على تجار رفعوا أسعار المواد الغذائية تزامنا مع أزمة كورونا

السلطات العراقية تقبض على تجار رفعوا أسعار المواد الغذائية تزامنا مع أزمة كورونا

بغداد – ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على مجموعة من التجار رفعت أسعار المواد الغذائية في العاصمة بغداد تزامنا مع أزمة فيروس كورونا.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن “محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، صدقت اعترافات مجموعة متهمة من التجار عن جريمة قيامهم برفع أسعار المواد الغذائية وبيعها بأسعار مضاعفة خلافا للقانون”.

وأضاف أن “المتهمين اعترفوا برفع أسعار المواد الغذائية خلافا للقانون بعدما ألقي القبض عليهم في منطقة جميلة التجارية وبالجرم المشهود”.

وأشار إلى أن “محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية أوعزت لمديرية مكافحة الجريمة المنظمة بتكثيف جولاتها التفتيشية على المراكز التجارية الرئيسية للقبض على التجار الذين يساهمون برفع أسعار المواد الغذائية بتهمة الإضرار باقتصاد الوطن”.

المصدر: RT