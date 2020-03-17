السودان – أعلن مجلس السيادة السوداني امس حالة الطوارئ الصحية وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وذكر بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة السوداني أن “مجلس الأمن والدفاع قرر في اجتماعه بالقصر الجمهوري اليوم إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد لمواجهة فيروس كورونا”​​​.

ونقلت “رويترز” عن مسؤول سوداني قوله، إن السودان قرر إغلاق كل المطارات والمعابر البرية ما عدا الشحن التي تحمل المساعدات أو الشحن التجاري للبضائع.

وأبلغ متحدث عسكري وكالة أنباء السودان أنه سيتم منح الطلاب والمتدربين في المعاهد العسكرية إجازة كإجراء احترازي.

يأتي ذلك، بعد إعلان الخرطوم تسجيل حالة وفاة منذ يومين بفيروس كورونا.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان أعلنت أمس الأحد تعليق الدراسة في كافة مؤسسات التعليم العالي لمدة شهر بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: رويترز