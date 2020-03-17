ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالمنطقة الوسطى التابعة للرئاسي ناصر القايد على إن مسلحي الوفاق يتخذون أحياناً تكتيك عسكري في محاولة الإنسحاب من موقع ومن ثم الإنقضاض أو الإلتفاف عليه.

القايد أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ” الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن قوات الوفاق دمرت العديد مما وصفها بـ”آليات العدو والمرتزقة الذين يدفع لهم” (القوات المسلحة الليبية).

وإستطرد حديثه :” يجب حسم المعركة بشكل أسرع لأن هذه تسبب إرباكات سواء أكان في محاور القتال أو حتى الخطط الموضوعة، التأخير ليس في صالح طرفنا لأن المجرم يحاول التضييق على المنطقة الغربية ومنع تحرك شاحنات الوقود التي ويعتقدون أنه في الأيام القادمة ستكون هناك أزمة وقود في المنطقة الغربية، هم يسعون للتضيق وإشعال الفتن وكل ما كان هناك سرعه في الحسم كان الوضع جيد”.

وأضاف” محاصرة طرابلس تتم بوضع خطة ومحاولة إنتهاز الفرصة لكن الأمر يبقى في يد السلطة السياسية ولا نعلم ما هي الدوافع التي تمنعهم من التقدم وتبقى في حالة الدفاع فقط، هناك إمكانية الإنتقال في خطة هجومية كبيرة حيث يتم دفع وطرد المليشيات من تخوم طرابلس لمنطقة بعيدة”.

ولفت في ختام حديثه إلى رصدهم تجمعات لمن وصفهم بـ”المرتزقة” وبعض الآليات التي تأتي خفية من الشرق ومن الجفرة، مضيفاً أن هناك إمكانيات كبيرة في إستعمال الأقمار الصناعية لرصد كل التحركات وإعداد التقارير الخاصة لإتخاذ الإجراءات المناسبه حسب زعمه.