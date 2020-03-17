باراغواي – قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “الكونميبول”، اليوم الثلاثاء، تأجيل بطولة كوبا أمريكا 2020، وذلك بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن البطولة القارية التي كان مقررا إقامتها في الأرجنتين وكولومبيا خلال الفترة من 12 يونيو وحتى 12 يوليو المقبلين، قد تأجلت إلى العام 2021 .

وبحسب تقارير سابقة، تسيطر حالة من القلق على المسؤولين في الأرجنتين، إزاء تنظيم كوبا أمريكا، لأن هذا يعني ضرورة فتح البلاد للجماهير من الجنسيات المختلفة، وكذلك اللاعبين المحترفين في معظم الدوريات.

وكانت الأرجنتين قررت بالفعل وقف استقبال أي رحلات، ومنعت السفر خارج البلاد لمدة 30 يوما، في إطار جهود التصدي لفيروس كورونا.

المصدر: وكالات