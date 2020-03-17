بكين – تراجع الناتج الصناعي في الصين بنسبة 13.5 بالمئة، خلال أول شهرين من العام الجاري، مدفوعا بالأضرار الاقتصادية التي خلفها تفشي فيروس “كورونا المستجد” في البلاد.

وتسبب تفشي الفيروس على نطاق واسع في الصين، قبل ظهور بوادر احتوائه منذ مطلع الشهر الجاري، في تعطيل سلاسل إمدادات المواد الخام، وتعطيل عدد كبير من المصانع كإجراء احترازي.

وقالت مصلحة الدولة في الصين للإحصاء، الإثنين، إن الناتج في قطاع الصناعة التحويلية هبط بنسبة 15.7 بالمئة، فيما تراجع قطاع التعدين بنسبة 6.5 بالمئة وإمدادات المياه والطاقة بنسبة 7.1 بالمئة.

وترى مصلحة الدولة أن انتشار الفيروس على نطاق واسع في أول شهرين من 2020، لم يمنع من ظهور نسبة تراجع في مختلف المؤشرات الصناعية، “لكن هذا الهبوط مقبول مقارنة بأزمة الفيروس”.

ويستخدم الناتج الصناعي، في قياس نشاط الشركات الكبيرة المعينة التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 20 مليون يوان على الأقل (2.86 مليون دولار).

وارتفعت وفيات فيروس “كورونا” بالصين، الإثنين، إلى 3 آلاف و213 إثر تسجيل 14 وفاة جديدة في مدينة ووهان (وسط)؛ فيما تسبب الفيروس بوفاة 14 شخصا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وتسجيل 16 حالة إصابة جديدة.

وبذلك ارتفعت حالات الإصابة الإجمالية بالفيروس في الصين إلى 80 ألفا و860، وسط ظهور مؤشرات وأرقام تشير إلى تراجع كبير في عدد الوفيات والإصابات اليومية.

الأناضول