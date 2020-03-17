عمان – علّق الأردن نشاط بورصة عمّان، اعتبارا من الثلاثاء وحتى إشعار آخر، مدفوعا بازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة.

وبموجب القرار الصادر عن رئاسة الوزراء، مساء الإثنين، فإنه وبناءً على تنسيب مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، سيتم تعليق نشاط سوق عمان اعتبارا من الثلاثاء.

يأتي القرار، لحماية المتداولين والشركات الأردنية من الآثار السلبية الكبيرة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد عالمياً.

والإثنين، انخفض مؤشر بورصة عمان، إلى 1668.18 نقطة، بانخفاض نسبته (0.44 بالمئة).

وكانت البورصة سجلت، الأحد، تراجعا قياسيا بلغت نسبته 4.48 بالمئة، ليسجل أدنى مستوى منذ 17 عاما.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الأردن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 33.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب كورونا قرابة 183 ألفا في 162 دولة وإقليما، توفى منهم أكثر من 7 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

الأناضول