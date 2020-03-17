ليبيا – قرر رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء إغلاق المساجد بشكل كلي وفتحها فقط لإقامة أذان الأوقات، موضحاً أن إقامة الصلوات تكون في البيوت وذلك لحين التأكد من القضاء على فيروس كورونا وإنفراج الأزمة بسلام وعودة الحياة لوضعها الطبيعي.

الثني طالب في قراره الموجه إلى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ووكيل الدفاع المكلف ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة الذي تلقت المرصد نسخة منه أئمة المساجد والقيميين والأجهزة الأمنية والضبطية وضع القرار موضع التنفيذ.

وأوضح رئيس الحكومة أن قرار غلق المساجد جاء نتيجة عدم تحمل هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية “دار الإفتاء”لمسؤولياتهم الملقاة على عاتقهم بشأن الإفتاء في الأمور التي تتعلق بصالح المواطن.

يُشار إلى أن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة للحكومة الليبية أعلنت منع إقامة صلاة الجمعة والجماعات داخل المساجد إبتداءً من اليوم الثلاثاء وحتى الـ28 مارس الجاري على أن يقتصر إقامة الجمعة والجماعات في ساحات المساجد وهذا ما منعته الحكومة نهائياً.