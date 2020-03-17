بغداد – أفاد مصدر طبي عراقي، مساء الإثنين، بأن 30 محتجا أصيبوا بجروح وحالات اختناق، إثر اشتباكات مع قوات الأمن في ساحة الخلاني، وسط بغداد.

وقال المصدر الذي يعمل في دائرة صحة الرصافة، للأناضول، إن “30 متظاهراً على الأقل أصيبوا في اشتباكات مع قوات الأمن في ساحة الخلاني، وسط بغداد، بعضهم إصاباته خطيرة”.

واحتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية، يشهد العراق مظاهرات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين أول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق كل من رئيس البلاد، برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة في الأول من ديسمبر/كانون أول 2019.

ويطالب المحتجون برئيس وزراء لم يتول مناسب رسمية سابقًا ونزيه ومستقل عن الأحزاب وغير مرتبط بالخارج، وخاصة إيران، التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد منذ عام 2003.

كما يُصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية، التي يتهمونها بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ عام 2003.

الأناضول