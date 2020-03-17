بومبيو لعبد المهدي: سنتخذ إجراءات إضافية وفق الضرورة للدفاع عن النفس إذا هوجمنا

بومبيو لعبد المهدي: سنتخذ إجراءات إضافية وفق الضرورة للدفاع عن النفس إذا هوجمنا

العراق – أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن بلاده ستتخذ إجراءات إضافية وفق الضرورة للدفاع عن النفس في حال هوجمت القوات الأمريكية في العراق.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي رئيس وزراء العراقي إلى الدفاع عن قوات التحالف التي تدعم جهود بغداد في دحر تنظيم “داعش”.

وأشار بيان للخارجية الأمريكية، بأن “الوزير بومبيو شدد على ضرورة محاسبة الجماعات المسؤولة عن الهجمات الأخيرة، وأن أمريكا لن تتسامح مع أي هجمات أو تهديدات لأرواح الأمريكيين وستتخذ إجراءات إضافية وفق الضرورة دفاعا عن نفسها”.

وذكر مسؤولون أمريكيون وعراقيون أن الرجلين تحدثا أمس الأحد، عقب إصابة 3 جنود أمريكيين وعدة جنود عراقيين في ثاني هجوم صاروخي كبير خلال الأسبوع الماضي على معسكر التاجي شمالي بغداد.

واستنكر الرئيس العراقي برهم صالح، ما أسماه بالقصف “الأجنبي”، الذي استهدف مواقع عديدة داخل أراضي العراق، ومن ضمنها مطار كربلاء قيد الإنشاء.

وأعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عن وقوع مصابين في صفوف قواته جراء هجوم صاروخي ثان خلال أيام استهدف معسكر التاجي في العراق.

وشنت الولايات المتحدة في أعقاب ذلك ضربات جوية انتقامية على مواقع لكتائب حزب الله العراقية.

وسبق أن أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق إصابة اثنين من عناصر قوات الدفاع الجوي العراقية جراء الهجوم.

المصدر: رويترز