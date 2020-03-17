تونس – أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ في كلمة امس الاثنين، عن إغلاق الحدود الجوية والمنافذ البرية باستثناء الرحلات التجارية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الفخفاخ منع التجمعات في الأسواق والحمامات وتأجيل كل التظاهرات والأنشطة الرياضية والبطولات الرياضية.

وصرح بأنه تقرر العمل بنظام الحصة الواحدة لمدة 5 ساعات وذلك اعتبارا من بعد ظهر الأربعاء 18 مارس، في إطار مجابهة فيروس كورونا، معلنا أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 24.

ودعا إلى ضرورة احترام الحجر الصحي الذاتي والالتزام به، وأوضح أن عدد المصابين سيكون بالآلاف إذا لم يتم الالتزام بالحجر.

وأشار إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد التشاور مع الرئيس قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي ورؤساء المنظمات الوطنية.

جدير بالذكر أن الفخفاخ أعلن يوم الجمعة الماضي عن تبني جملة من الإجراءات في إطار مكافحة كورونا، أبرزها:

• إغلاق الحدود البحرية بصفة كلية

• إغلاق الحدود الجوية بصفة كليّة مع إيطاليا

• الإبقاء على رحلة واحدة جويّة يوميا إلى فرنسا

• الإبقاء على رحلة واحدة أسبوعيا إلى مصر وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا

• إعلام كل الوافدين التونسيين والأجانب بتطبيق الحجر الصحي بصفة آلية حال قدومهم إلى تونس

•إلغاء كل التظاهرات الثقافيّة والمؤتمرات العلمية والتجمعات والمعارض

• إغلاق المقاهي والمطاعم والملاهي الليلية بداية من الساعة 16:00

• تعليق أداء صلاة الجماعة بما فيها صلاة الجمعة

• تنظيم البطولات الوطنية والتظاهرات الرياضية دون جمهور

• إيقاف الدروس التربوية والجامعية العمومية والخاصّة وإغلاق رياض الأطفال لغاية 28 مارس 2020 مع قابلية التجديد بعد العطلة.

المصدر: RT