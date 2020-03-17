ليبيا دعت سفارات الجزائر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي بالاضافة إلى حكومتي تونس والإمارات العربية المتحدة جميع أطراف الصراع الليبي إلى إعلان وقف فوري وإنساني للقتال.

كما دعت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للسفارة الامريكية لدى ليبيا إلى وقف النقل المتستمر لجميع المعدات العسكرية والأفراد العسكريين إلى ليبيا من أجل السماح للسلطات المحلية بالاستجابة لتحدّي الصحة العامة غير المسبوق الذي يشكله فايروس كورونا المستجدّ.

وأكدوا دعمهم بقوة جهود السلطات الصحية الليبية في جميع أنحاء البلاد وهي تتنادى بروح من اللحمة الوطنية، حاثينها على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم صحة ورفاهية جميع الليبيين.

وأشاروا إلى أن مثل هذه الهدنة ستمكن المقاتلين من العودة إلى ديارهم لتقديم الرعاية اللازمة للأقارب الذين قد يكونون أكثر عرضة للخطر، معربين عن آمالهم القوية في أن تؤدي هذه الهدنة الإنسانية إلى اتفاق قيادات كلا الطرفين الليبييْن على مشروع وقف إطلاق النار الذي يسّرته الأمم المتحدة في 23 فبراير والذي تم التوصل إليه في جنيف في إطار اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5 + 5 والعودة إلى الحوار السياسي.