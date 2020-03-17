ليبيا – قالت رئيسة قسم العناية بمستشفى الكويفية سعاد الصرماني إن وزارة الصحة التابعة للحكومة الليبية وفرت عددا أكبر من الأسرّة وعملت على فتح قسم خاص بالحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

سعاد وفي مداخلة مع برنامج “LIVE”على قناة “NEWS 218” أمس الاثنين أوضحت أن المسؤول على المتابعة من قبل الوزارة هيّأ أجهزة خاصة ستكون متوفرة في ساعة الاستجابة.

وبشأن مستلزمات القطاع الطبي الخاصة بفيروس كورونا،أكدت الصرماني أن الملابس المعروفة باسم N95 متوفرة وبكمية كبيرة في مستشفى الكويفية وأيضا المعدات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات المصابة،مشيرة إلى أن وزارة الصحة تحاول توفير الملابس الخاصة بالفيروس مع أنها تشهد نقصا حتى في الدول الأوروبية.

وأضافت أن وزارة الصحة بالتعاون مع جهات أخرى استحدثت لجنة عليا لتخصيص مستشفى الهواري لعلاج أي حالات يشتبه إصابتها بكورونا.

وعن الأطقم الطبية في مستشفى الكويفية،قالت سعاد إن عدد الطبيبات والأطباء قليل كما أن هناك عزوفا من قبل بعض المنتسبين بسبب المخاوف من احتمالية إصابتهم بالفيروس،مناشدة الأطباء بالعودة إلى عملهم.