سويسرا – صرح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينيو بأنه يتعين تغيير موعد كأس العالم للأندية 2021، بعد تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 إلى صيف 2021.

وقال إنفانتينو في بيان نشره الموقع الرسمي لـ”فيفا”: “يتعين علينا في الوقت الحالي تغيير موعد كأس العالم للأندية 2021 بعد تأجيل بطولة يورو 2020، وكوبا أمريكا 2020”.

وأشار البيان إلى أنه سيعقد مؤتمرا عبر الفيديو غدا الأربعاء سيتم خلاله التصديق على قراري الاتحاد الأوروبي “يويفا” واتحاد أمريكا الجنوبية “الكونميبول”، وبحث مدى إمكانية إقامة كأس العالم للأندية، التي سيتنافس فيها 24 فريقا لأول مرة، في وقت لاحق في 2021 أو 2022 أو 2023.

ووفقا للبيان، فإن الـ”فيفا” سيدخل في مناقشات مع الاتحاد الصيني لكرة القدم، حول الموعد الجديد للبطولة.

وقال البيان إن الـ”فيفا” سيعقد مؤتمرا عبر الفيديو غدا الأربعاء سيتم خلاله التصديق على قراري الاتحاد الأوروبي الـ”يويفا” واتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول)

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 حتى 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال “يويفا” إن البطولة، التي سينافس فيها 24 منتخبا وكانت مقررة في 12 دولة عبر القارة العجوز من 12 يونيو إلى 12 يوليو المقبلين، ستقام الآن في الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021.

كما تقرر تأجيل عدة بطولات قارية، أبرزها كوبا أمريكا 2020.

المصدر: وكالات