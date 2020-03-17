إسبانيا – كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن ريال مدريد ينوي تكرار سيناريو سابق للتعاقد مع الدولي الإنجليزي الشاب جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند.

ويقدم سانشو (19 عامًا) مستويات هائلة مع دورتموند، على مدار الموسمين الماضي والحالي، ما جعله هدفًا لكبار الأندية الأوروبية.

وبحسب موقع “le10sport” الفرنسي، فإن ريال مدريد سينتظر لنهاية الموسم المقبل من أجل التعاقد مع سانشو، بنفس السيناريو الذي تم من خلاله التعاقد مع هازارد.

ويرى ريال مدريد أن السعر المحدد من قبل دورتموند، ببيع سانشو مقابل 140 مليون يورو، مرتفعا للغاية، ولن يدع أي فريق في أوروبا يتقدم لحسم الصفقة في الصيف المقبل.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولي الريال سينتظرون حتى نهاية صيف 2021، أي قبل نهاية عقد سانشو بموسم واحد فقط، من أجل التعاقد معه بمقابل مالي محدود، حيث سيضطر دورتموند وقتها لبيعه حتى لا يرحل مجانًا في الصيف التالي.

جدير بالذكر أن ريال مدريد تمكن من التعاقد مع هازارد من تشيلسي بمثل هذا السيناريو، حيث طلب تشيلسي أرقامًا كبيرة للغاية على مدار المواسم الماضية من أجل بيعه، وتمكن ريال مدريد من ضمه بثمن مناسب قبل نهاية عقده بموسم واحد فقط.

وكالات