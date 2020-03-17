إسبانيا – يؤدي ثنائي برشلونة المصاب، لويس سواريز وعثمان ديمبلي، برامج التأهيل في المنزل، في ظل حصول الفريق على إجازة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن سواريز وديمبلي يؤديان برامج التعافي من الإصابة في المنزل، مثل باقي لاعبي البارسا الذين يتدربون في صالاتهم الخاصة.

وأضافت أن الثنائي يتابع عمليات التأهيل مع الطاقم الطبي لبرشلونة عن طريق مكالمات الفيديو.

وكان سواريز قد تعرض لإصابة قوية في كأس السوبر الإسباني، في يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث أجرى عملية جراحية ستبعده عن الملاعب لمدة 4 أشهر.

وعلى الرغم من أن اللاعب يعمل بجد للتعافي والعودة قبل الموعد المحدد، فإن تأجيل المسابقات يمكن أن يسمح له بأن يكون تعزيزًا مهمًا لكيكي سيتين، الذي لم يتدرب معه حتى الآن.

نفس الأمر بالنسبة لديمبلي، الذي تعرض لإصابة عنيفة بعد عودته مباشرة من إصابة سابقة، حيث أجرى جراحة في فنلندا، وتأكد غيابه عن الملاعب لمدة 6 أشهر، مما يعني انتهاء موسمه بشكل رسمي.