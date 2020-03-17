سويسرا – حذر دانييل كوخ، مدير إدارة الأمراض المعدية في وكالة الصحة الاتحادية السويسرية اليوم الثلاثاء، من أن المستشفيات في البلاد قد تنهار إذا استمر انتشار فيروس كورونا بوتيرة سريعة.

وحث كوخ المواطنين على احترام إجراءات الطوارئ التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار الوباء، وقال: “الفيروس بيننا والآن علينا أن نبذل أقصى ما في وسعنا حتى لا ينتشر على نطاق أوسع. أصيب بالمرض عدد أكبر مما ينبغي، وإذا استمر الحال على ما هو عليه فستنهار المستشفيات”.

وحشدت سويسرا زهاء ثمانية آلاف من أفراد الجيش أمس الاثنين، ومنعت كل الفعاليات العامة والخاصة بعد إعلان تفشي كورونا حالة طوارئ “استثنائية” تتطلب إجراءات جذرية.

وثبتت إصابة أكثر من 2330 شخصا بالمرض حتى الآن في سويسرا، بينما توفي ما لا يقل عن 14 منهم.

المصدر: “رويترز”