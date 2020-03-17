ليبيا – عقد رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك إجتماعاً أمس الاثنين مع وزيري مالية وإقتصاد الوفاق ووكيل وزارة صحة الوفاق بحضور رئيس صندوق التأمين الطبي وعدد من المسؤولين بديوان المحاسبة.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسية العديد من الاجراءات ذات العلاقة بالأزمة من بينها مخصصات العلاج بالخارج.

حيث أكد شكشك على ضرورة تكاتف الجهود وتقديم كافة التسهيلات لضمان سرعة إجراء التحويلات المالية الخاصة بـ”الجرحى” (جرحى مسلحي الوفاق) والمرضى الليبيين بالخارج وتغطية كافة الخدمات العلاجية والضرورية لهم طيلة فترة بقائهم بالخارج .