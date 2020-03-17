إيران – ذكرت الخارجية الإيرانية، أن الكويت قررت تقديم 10 ملايين دولار لها، كمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا، وذلك في اتصال هاتفي جرى بين وزيري خارجية البلدين.

وأفادت الخارجية الإيرانية، بأن الوزير محمد جواد ظريف تلقى اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من نظيره الكويتي أحمد ناصر الجابر الصباح بحثا خلاله سبل مكافحة كورونا.

وأكد ظريف لنظيره الكويتي أن مكافحة الفيروس تعتبر قضية عالمية تتطلب تعاونا إقليميا ودوليا.

وجدد ظريف إدانته للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، ودعا الكويت إلى المشاركة في حملة عالمية لرفعها.

المصدر: RT