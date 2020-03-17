الولايات المتحدة – خفض بنك الاستثمار الأمريكي “غولدمان ساكس” تقديراته للناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الأول إلى انكماش نسبته 9% على أساس سنوي مقارنة بتوقع سابق بنمو نسبته 2.5%.

وجاءت تقديرات البنك بعدما أظهرت بيانات أن الإنتاج الصناعي في الصين تراجع بأكبر وتيرة في ثلاثة عقود في أول شهرين من العام، بعد أن عرقل وباء فيروس كورونا المستجد خطى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكتب “غولدمان ساكس” في مذكرة اليوم، أن انتشار الوباء بسرعة في دول أخرى، يجعل من المتوقع تباطؤ النمو خارج الصين أيضا بشكل كبير في الربع الثاني، وبالتالي فإن أي تعاف في الأنشطة الاقتصادية الصينية سيكون محدودا على الأرجح.

وأضاف البنك أنه لا يتوقع عودة الناتج المحلي الإجمالي في الصين لمساره السابق قبل انتشار المرض حتى الربع الثالث من 2020.

كما خفض من توقعه لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعالم بأكمله من 5.5% في التقدير السابق إلى 3%.

المصدر: “رويترز”