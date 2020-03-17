ليبيا – شارك عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق اليوم الثلاثاء فور عودته من فرنسا وقبلها بريطانيا بإجتماع لجنة الأزمة المشتركة بحضور رئيس الرئاسي السراج بمقر المجلس الرئاسي بقاعدة أبو ستة البحرية.

الاجتماع ناقش آخر المستجدات السياسية والعسكرية والاقتصادية في البلاد ، كما ناقش المجتمعون الإجراءات والتدابير المتخذة بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أنه قد حضر هذا الاجتماع رفقة باشاغا والسراج كل من رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، ومحافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير، ورئيس ديوان محاسبة طرابلس خالد شكشك، ورئيس البرلمان الموازي حمودة سيالة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس سليمان الشنطي.

وكانت وسائل إعلام محلية بينها قناة 218 قد نقلت عن مصادرها في معيتيقة رفض فتحي باشاآغا وستة من مرافقيه الخضوع للفحص الطبي بفيروس كورونا الذي يقوم به فريق من المركز الوطني لمكافحة الأمراض ما أدى لإستياء الفريق خاصة مع تفشي الوباء في فرنسا وبريطانيا حيث كان باشاآغا ومرافقيه في رحلة عمل منذ أكثر من أسبوع شملت تونس أيضًا .

وكان الرئاسي قد أعلن عدة اجراءات لمواجهة الوباء منها مطالبته المواطنين بالحجر الصحي الاختياري في حال عودتهم من الخارج لمدة اسبوعين على ان تقوم وزارة الداخلية ببعض الاجراءات الوقائية لكن باشاآغا لم يخضع للحجر الصحي الاختياري فيما يبدو لكي يقتدي به أنصاره وأنصار حكومته على الأقل .