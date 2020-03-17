السعودية – كشف البيروفي أندريه كاريلو لاعب الهلال السعودي، حقيقة تفاوض نادي النصر معه خلال الصيف الماضي للانتقال إلى صفوفه.

وقال كاريلو، لاعب بنفيكا البرتغالي السابق، في تصريحات تلفزيونية إنه كان على دراية بما أشيع قبل أشهر حول أن النصر يعتزم التعاقد معه، لكنه نفى وجود مفاوضات، وكشف أنه كان قد أخبر وكيله بأنه في حال استمراره في السعودية، فلن يمثل فريقا آخر غير الهلال.

وأبدى اللاعب البالغ من العمر 28 عاما انسجامه مع جماهير فريقه الحالي، مضيفا: “مدرج الهلال منحني محبة كبيرة، لم أجد هذا الجانب بوضوح خلال تجربتي مع بنفيكا، وهذا أحد أهم أسباب تفضيلي تجربة الأزرق”.

وتحدث كاريلو بشأن تتويج فريقه بلقب دوري أبطال آسيا قائلا: “شعرنا أننا أقرب للفوز بالبطولة بعد تجاوز فريق السد القطري، كان ندا قويا جدا، بعد ذلك اكتسبنا ثقة أكبر ونجحنا في معانقة الذهب”.

وحول خسارة الدوري في الموسم الماضي، قال: “نحن كلاعبين، نتحمل الجزء الأكبر من فقدان الصدارة حينها، اعتقدنا أننا سنفوز بسهولة في مباريات عديدة، وهي التي صعبت مهمتنا، ولكننا الآن نفكر بما كسبناه في تجربتنا السابقة، ونضع نصب أعيننا الفوز في جميع المباريات، وتوسيع الفارق أكثر مع المنافس”.

السومة وحمدالله

وأكد أن السوري عمر السومة والمغربي عبدالرزاق حمدالله أكثر من لفتا انتباهه في الدوري السعودي.

وقال: “سعيد باختياري الاستمرار في الدوري السعودي للمحترفين فهو القرار الأهم في مسيرتي رغم موقف مدرب منتخب بلادي، وسأفرض عليه استدعائي للمنتخب بأدائي في الهلال”.

وواصل: “أبذل جهدا في التدريبات وداخل الملعب لكي أحافظ على مكاني أساسيا بشكل دائم، وأهم أهدافي هو الحصول على لقب الدوري بعد تحقيقنا للقب الآسيوي، ونسير على الطريق الصحيح نحو ذلك”.

وأضاف: “الحضور الجماهيري الكثيف والحماسي، والمباريات التنافسية من أهم أسباب رغبتي في اللعب بالدوري السعودي، واللاعب الذي استشرته صديقي جيفرسون فارفان فقد لعب معي بالدوري البيروفي ولعب بالجزيرة الإماراتي”.

وتابع: “سعادتي لا توصف هنا بالسعودية وانعكس ذلك على استمراري وعائلتي هنا، وذلك بفضل الهلال الذي غمرني بالحب والثقة، وأود الاستقرار هنا أكبر قدر ممكن من السنوات”.

وواصل: “الأجواء داخل الهلال ساعدت كثيرا في تألقي وانسجامي مع الفريق، ونجد دعما لا حدود من الإدارة الهلالية وبالأخص من الرئيس فهد بن نافل”.

وبخصوص التشابه بين الدوري السعودي والإنجليزي والبرتغالي، أوضح: “أتيحت لي فرصة اللعب بالبريميرليج الذي يعد واحدا من الأقوى في العالم ولكني كنت أمثل واتفورد وهو فريق لا يملك القدرة على المنافسة بأي بطولة ويلعب بطموح البقاء وعدم الهبوط”.

وأكمل: “كنا نواجه أندية كبيرة بنهاية كل أسبوع، فكانت تجربة مختلفة، أما بالبرتغال فاستطعت اللعب مع فريقين كبيرين مرشحين دائما للفوز بالألقاب وحينما تتابع هذا الدوري ستجد ثلاثة أندية هي من تخدم المسابقة ولعبت في 2 منهم”.

وواصل: “بالدوري السعودي تجد إثارة وتنافسا بين العديد من الأندية، وتتسع قائمة المرشحين للفوز بالألقاب مثل النصر والأهلي والاتحاد ولا أنسى الفيصلي فهو من الفرق القوية وخصما لا يمكن الاستهانة به”.

سر الثعبان

وعن السر وراء تلقيبه بالثعبان، أشار: “لا يوجد بي ما يشبه الثعبان، والأمر مرتبط بأول لقاء صحفي أجريته في بيرو، فقد كنت في بدايتي هناك، قد يكون بسبب أسلوبي الذي ألعب به أو ركضي أو مراوغتي بالكرة”.

وواصل: “باليوم التالي وجدت عنوان حواري بالصحيفة: أندريه كاريلو.. لاعب كالثعبان، فقام زملائي بشراء تلك الصحيفة واستمروا بمناداتي بذلك اللقب حتى ارتبط بي”.

وأتم: “رازفان لوشيسكو مدرب ممتاز، جاءنا بشخصيته المليئة بالطاقة الإيجابية وتنظيمه في النواحي الفنية والتكتيكية، ولدينا فريق عمل مميز فهم أفضل من عملت معهم، وأقيمه بـ5 نجوم”.

وكالات