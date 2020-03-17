لاعبون برازيليون يحتجون ضد إجبارهم على اللعب رغم كورونا

لاعبون برازيليون يحتجون ضد إجبارهم على اللعب رغم كورونا

البرازيل – نزل لاعبو غريميو البرازيلي إلى أرض الملعب امس وهم يرتدون أقنعة طبية، احتجاجا ضد إجبارهم على خوض مباراة لكرة القدم رغم تزايد مخاوف انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وخرج لاعبو غريميو بقيادة مدربهم ريناتو بورتالوبي من النفق إلى أرض الملعب لمواجهة ساو لويز، وهم يرتدون أقنعة طبية بيضاء.

وقال مدير الكرة بالنادي باولو لوز “هذا الاحتجاج من اللاعبين بنزول أرض الملعب وهم يرتدون أقنعة طبية، يوضح ضمنيا دعمنا لإيقاف البطولة. الحياة يجب أن تكون هي الأولوية”.

ولم يُسمح بحضور الجماهير بملعب غريميو في المباراة التي أقيمت في بطولة مقاطعة غاوتشو.

ويأتي الاحتجاج مع تزايد شكوى الأندية واللاعبين في أميركا الجنوبية من قرارات مسؤولي كرة القدم بمواصلة البطولات دون حضور الجماهير.

وطالب مدرب فلامنغو جورجي جيسوس بإيقاف المباريات، وقال إن اللاعبين بحاجة إلى الحماية لأنهم “ليسوا بشرا خارقين”.

وفي الأرجنتين، رفض ريفر بليت خوض مباراة ضد أتليتيكو توكومان في كأس رابطة الدوري أمس السبت.

وأغلق الفريق -الذي يتخذ من العاصمة بوينس آيرس- ملعبه، وترك الحكام وأحد مسؤولي أتليتيكو خارج الملعب.

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